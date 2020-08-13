Son dakika… Yunan ve Fransız gemilerinden rezil şov: Böyle tatbikat yaptılar

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken, devreye giren Fransa’dan yeni bir hamle geldi… Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’yi eleştirmesi ve Yunanistan’ın yanında olacağına dair açıklamalarının ardından bugün uluslararası ajanslar, Fransa’nın bölgeye iki savaş jeti ve bir de fırkateyn gönderdiğini duyurmuştu.

Bugün Yunan ve Fransız donanmalarının Girit açıklarında tatbikat yaptığı ortaya çıktı. Yunan kaynaklar Fransa’nın gönderdiği fırkateyn ve jetlerin Yunan donanması ile tatbikat yaptığını söylerken, bu açıklamadan bir süre sonra Yunan Savunma Bakanlığı, tatbikat anında çekilmiş görüntüleri uluslararası kamuoyu ile paylaştı.

Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda gemiler Girit civarında tatbikat yaparken görülüyor.