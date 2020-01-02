Son dakika… Yunanistan’ın Trump’a sunacağı Türkiye karşıtı planı ortaya çıktı

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Yunanistan Başbakanı Kiriagos Miçotakis’in açıklamalarına yer vererek, Atina yönetiminin gizli planlarını okurlarına duyurdu. Gazete, Miçotakis’in, “Eğer maddi imkanlar izin verirse F-35 satın almayı ciddi olarak düşünebiliriz çünkü bunlar piyasadaki en güncel ve modern araçlar” sözlerine yer verdi.

7 Ocak’ta Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi beklenen Miçotakis’in bu ziyarete sayılı günler kala Türkiye’den boşalan F-35 üretim sürecine dahil olmak istediğini sık sık dillendirmeye başladı. Son 24 saat içerisinde F-35 savaş uçağının üretim sürecine dahil olmak istediğini söyleyen Miçotakis’in çantasında ise iki plan bulunuyor.

Ta Nea’da yer alan haberde, Miçotakis’in ABD-Yunanistan ilişkisini kuvvetlendirmek için F-35’leri kullanacağı belirtildi. Yunanistan bütçesini sarsmadan F-35 sürecine dahil olmak isteyen Miçotakis’in Washington’da iki senaryo üzerinden hareket edeceği belirtildi.

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Yunan basınına göre birinci senaryoda Miçotakis, F-35 üretim sürecinde Türkiye’nin çıkarılması sonrasında oluşan boşluğu Yunanistan’ın doldurmasını önerecek. Yunanistan’ın F-35 üretim sürecine dahil olması sonrasında Atina’nın modern savaş uçaklarını satın alması gündeme gelecek.

İkinci senaryoda ise Yunanistan’ın ilk aşamada az miktarda F-35 savaş uçağı satın alması gündemde. Böyle bir durumda Yunanistan mevcut F-16’ların güncellemesini azaltarak geri kalan parası ile F-35’leri satın alacak. Bunu da F-35 üretim sürecine dahil olarak yapacak Yunanistan’ın başbakanı Miçotakis’in bu görüşlerini gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya sunması bekleniyor.