Sosyal medya fenomeni manken hastalığından öldü

Alman sosyal medya fenomeni Josi Maria (24), iki gün önce tatil için gittiği İspanya'daki Büyük Kanarya adasında Halk arasında ‘manken hastalığı’ olarak bilinen ve ‘sıfır beden’ olma isteğiyle gelişen anoreksiya nervoza nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

TATİLDE İKİ GÜN BİR ŞEY YEMEDİ

Takipçileriyle sık sık anoreksiya ile mücadelesini paylaşan genç fenomenin tatile birlikte gittiği arkadaşı Vanja Resova, arkadaşının iki gündür bir şey yemediğini söyledi.

Yerel medyaya konuşan Resova,“Gece yarısından kısa bir süre sonra uyandığımda artık nefes almadığını fark ettim. Onu uyandırmaya çalıştım. Uyanmayınca ise yardım almak için resepsiyona gittim. Gerekli müdahale yapıldı ancak netice alınmadı” dedi.

“YARDIMI KABUL ETMEK BİR GÜÇ İŞARETİDİR”

Sosyal medyada arkadaşı için paylaşımda bulunan Resova, “Her gün birçoğunuzu olumlu olanı görmeye ve güçlü kalmaya motive etti. Tanrı’nın istediği gibi, şimdi meleklerle birlikte yukarıda ve bize bakıyor. Yardıma ihtiyacım var demeniz önemlidir. Yardımı kabul etmek bir güç işaretidir” ifadelerini kullandı.

ANOREKSİYA (MANKEN) HASTALIĞI

En tehlikeli psikolojik sağlık sorunları arasında yer alan ‘manken hastalığı’ yani anoreksiya nervoza rahatsızlığı ölümle sonuçlanabiliyor. Uzmanlar, anoreksiya nervoza hastalarının aynı yaş grubunda olan bir bireye göre 50 kat fazla ölüm riski bulunduğu ifade ediyor. DHA