Svyatlana Tsihanouskaya arananlar listesine eklendi

Belarus'ta 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy olarak kazanmış, muhalif aday Svyatlana Tsihanouskaya ise yüzde 10’da kalmıştı.

Muhalefet yapılan seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek taraftarlarını sokağa çağırınca ülkede halen sular durulmadı. Yaşanan siyasi kriz ve sokak olaylarından sonra güvenlik gerekçesiyle Litvanya'ya giden Svyatlana Tsihanouskaya, sığınma talebinde bulunduktan sonra Litvanya’da yaşamaya başladı.

BAZI ÜLKELER MUHALİF LİDERİ DEVLET BAŞKANI İLAN ETTİ

Litvanya dahil bazı ülkeler muhalif lider Svyatlana Tsihanouskaya'ı Belarus'un yeni Devlet Başkanı olarak ilan ederken, Aleksandr Lukaşenko'nun seçim zaferini meşru görmedi. Belarus'ta ve batılı ülkelerde Tsihanouskaya ve Lukaşenko çevresinde siyaset dönmeye devam ederken Rusya'dan önemli bir hamle geldi.

RUSYA’DA ARANANLAR LİSTESİNDE

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın veri tabanındaki arananlar listesine Belaruslu muhalif lider Svyatlana Tsihanouskaya'nın eklendiği bildirildi. Veri tabanında aramayla ilgili gerekçede belirli bir ifade yer almazken, “Ceza kanunun maddesine göre aranıyor” ibaresi yer aldı.

Rus basınının Rusya İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre Belaruslu muhalefet liderinin arama gerekçesinin iki ülke arasında yapılan iş birliği anlaşması olduğu belirtildi.

Anlaşmaya göre arananlar listesi karşılıklı olarak gönderiliyor ve aranan kişi yakalandığı takdirde anlaşma dahilinde diğer ülkeye teslim ediliyor.

Bu anlaşmaya atıfta bulunarak Belaruslu liderin arananlar listesine eklendiği ve aramanın uluslararası geçerliliği olan bir arama olmadığı aktarıldı. (İHA)

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