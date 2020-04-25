Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tarifsiz acı! İkiz kardeşler 72 saat arayla coronaya yenik düştü

Dünya genelinde hızla can almaya devam eden corona virüsü, bu kez İngiltere'de ikiz kardeşleri 72 saat arayla hayattan kopardı.

Sozcu.com.tr
16:11 -
Haberler Dünya
Tarifsiz acı! İkiz kardeşler 72 saat arayla coronaya yenik düştü

İngiltere’nin Southampton şehrinde yaşayan Katy ve Emma Davis isimli ikiz kardeşler, çocuk hastanesinde hemşire olarak çalışıyordu. Aynı evde yaşayan iki kardeş, corona virüsü belirtileri göstermeye başlayınca hastaneye kaldırıldı.

37 yaşındaki kardeşlerden Katy, durumu ağırlaşarak salı günü hayatını kaybetti. Davis ailesi acının şokunu atlatamadan bir üzücü haber de Emma’dan geldi. İkizinden üç gün sonra corona virüsüne yenik düşen Emma, cuma günü hayatını kaybetti.

Kardeşlerin virüs dışında altta yatan sağlık sorunları olduğu belirtildi.

Ülkenin gündemine oturan olay sonrası İngiliz medyasına konuşan ikizlerin kardeşi Zoe, “Onlar her zaman bu dünyaya beraber geldiklerini ve bu yüzden beraber de gitmek istediklerini söylerdi” dedi.

Zoe, “Sağlık çalışanı olarak ikisi de insanlara her zaman yardım etmek istiyordu. Hastalarına her şeylerini verdiler. Onlar inanılmazdı. Yaşadıklarımızın hiçbiri gerçek gibi hissettirmiyor” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERBir aileye çifte corona acısı! Baba ve kızı 24 saat arayla can verdiBir aileye çifte corona acısı! Baba ve kızı 24 saat arayla can verdi
aile baba Çocuk Corona Cuma Dünya Haber hemşire İngiltere Sağlık salı Southampton
Son güncelleme: 16:29 25.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more