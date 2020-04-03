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Trenleri karantina merkezlerine çeviriyorlar

Pakistan corona virüsüyle mücadele kapsamında trenleri karantina merkezine çevirme kararı aldı.

23:45 -
Haberler Dünya
Trenleri karantina merkezlerine çeviriyorlar

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.

Ülkeler salgınla mücadele kapsamında önlemelerini arttırıyor.

Pakistan, corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında tren seferlerini askıya aldığını duyurmuştu.

FOTO: İHA

Federal Demiryolları Bakanı Sheikh Rashid Ahmad, yaptığı açıklamada Karaçi'de bulunan Cantt istasyonunda bulunan tren vagonlarının corona virüsü şüphesi olan hastalar için karantina merkezine dönüştürüleceğini açıklarken, şu ana kadar 66 yatak ve sağlık destek ünitesinin birçok vagona yerleştirildiğini aktardı.

Bakan, bu önlemin salgın karşısında sağlık sisteminin yetersiz kalması durumunda yükünü azaltmak için alındığını aktarırken, kendilerini en kötü duruma hazırladıklarını ifade etti.

FOTO: İHA

Bakan, çeşitli istasyon ve trenlerin bu kapsamda karantina merkezlerine dönüştürüleceğini açıkladı.

Pakistan'da toplam corona virüsü vakası 2 bin 684'e, hayatını kaybedenler ise 40'a yükseldi.(İHA)

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