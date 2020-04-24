Trump imzaladı! ABD’de coronayla mücadelede yeni dönem…

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının merkez üssü ABD'de salgınla mücadeleye yeni destek onaylandı.

ABD Başkan Donald Trump, ülkede 50 binden fazla insanı öldüren ve ekonomiyi tahrip eden corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında işverenlere ve hastanelere yardım etmeyi amaçlayan 484 milyar dolarlık ikinci ekonomik yardım paketi onayladı.

TRUMP: KONGREYE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Trump yaptığı açıklamada, “Kongreye yaptığım yardım çağrısını karşılıksız bırakmayarak çağrıma olumlu karşılık verdikleri için teşekkür ediyorum. Bunun muazzam bir zafer olduğunu söyleyebilirim'' ifadelerini kullandı.

Onaylanan ekonomik yardım paketinin 310 milyar doları küçük işletmelere ve finansal zorluk çeken vatandaşlara, 75 milyar Doları hastanelere, 25 milyar doları corona virüsü testlerine, geri kalan ise acil afet kredisi olarak kullanılacak.

PELOSİ: HALEN BELİRSİZLİĞİ GÖRÜYORUZ

ABD Temsilcileri Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, yardım paketiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Milyonlarca insan işsiz kaldı. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti, çok sayıda insan etkilendi ve halen belirsizliği görüyoruz.

* Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek olmak ve daha fazla test yapılmasını sağlamak amacı ile 484 milyar dolarlık ek bütçenin onaylanması bir rahatlama getirecektir.

ABD'de son 6 hafta içinde, 26 milyon insan işsizlik başvurusunda bulunurken, toplam corona virüsü vaka sayısı 903 bin 775'e, hayatını kaybedenler ise 50 bin 988'e ulaştı. (İHA)

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