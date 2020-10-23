Trump ve Biden son kez kozlarını paylaştı: Bu kadar ölümden sorumlu kişi Başkan olamaz

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden, Trump’ın corona virüsünü atlatması sonrası son kez televizyonda kozlarını paylaştı. İkili, NBC sunucusu Kristen Welker’ın moderatörlüğünde Nashville kentindeki Belmont Üniversitesi’nde karşı karşıya geldi.

Tartışmada Başkanlık Tartışmaları Komisyonu'nun aldığı karar gereği yeni kurallar uygulandı. Adaylar tartışmanın ilk bölümünde moderatörün yönelttiği sorulara cevap verdikleri iki dakikalık sürelerini kullanırken, karşı tarafın mikrofonu sözü kesmemesi için kapalı tutuldu.

SALONDAKİ HERKESE CORONA TESTİ

Corona önlemleri kapsamında, Trump ve Biden arasında bariyerler kullanılması dikkat çekti. Salonda bulunan yaklaşık 200 kişinin maske takması zorunlu tutuldu. Tartışmayı salondan izleyen herkese corona virüsü testi de yapıldı.

90 dakika süren tartışmada Biden, ağırlıklı olarak Trump'ı corona virüsüyle mücadele konusunda hedef aldı. Salgının merkez üssü haline gelen ABD'de 220 binden fazla kişinin virüs yüzünden hayatını kaybettiğine dikkat çeken Biden, “Bu kadar fazla ölümden sorumlu olan bir kişi ABD Başkanı olarak kalmamalı. Ocak ayında bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordu ancak halkla bunu paylaşmadı” dedi.

‘ÇARE SORUNDAN KÖTÜ OLAMAZ’

Başkan Trump ise corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında attıkları adımları savundu. Trump, “Virüs Çin'den geldi. Benim ya da Biden'ın hatası değil. Artık pandemide sona yaklaşıyoruz. Ülkeyi kapalı tutamayız. Burası dev bir ekonomisi olan dev bir ülke. Çare sorunun kendisinden daha kötü olamaz” ifadelerini kullandı.

‘HALA BİR PLANI YOK’

ABD Başkanı Trump virüse karşı aşının hazır olduğunu ve haftalar içinde açıklanacağını söylerken, moderatörün “Kesin mi?” sorusuna, “Hayır değil ancak Johnson & Johnson ve Moderna şirketlerinin çalışmaları başarılı gidiyor” yanıtını verdi.

Joe Biden ise kış aylarında vaka sayısının artması ihtimaline değinerek, “Karanlık bir kışa girmek üzereyiz ancak kendisinin hala kapsamlı bir planı yok. Virüsle yaşamayı öğreniyoruz diyor. İnsanlar virüsle ölmeyi öğreniyor” diyerek rakibine yüklendi.

HUNTER’IN ORTAĞINI ÇAĞIRDI

Trump tartışmaya Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın eski iş ortağı olan Tony Bobulinski'yi davet etti. Bobulinski, Biden ailesi ve Çin devletinin sahibi olduğu bir şirket arasındaki iş ilişkisine ilişkin elinde kanıt olduğunu iddia etmişti.

Moderatör, Biden'a “Oğlunuzun iş ilişkileri etik değil miydi” sorusunu yöneltti. Biden buna yanıt olarak, “Oğlum Çin'den para kazanmadı. Yabancı bir kaynaktan tek bir kuruş bile almadım. Çin'den para kazanan birisi varsa o da bu kişidir” diyerek Donald Trump'ı işaret etti.

‘LINCOLN DIŞINDA KİMSE YAPMADI’

Irkçılık konusunda da Trump’a sert şekilde yüklenen Biden, “Trump, Meksikalılardan kurtulacağını ve Müslümanların ABD’ye girmesini yasaklayacağını söyledi. Trump yönetimi göçmenleri çocuklarından ayırdı ve bunu yapan kaçakçılar değildi. Bu adam tarihteki en ırkçı başkanlardan biri. Her türlü ırkçılık tartışmasını alevlendiriyor” dedi.

Trump ise buna karşılık olarak, “Abraham Lincoln dışında kimse siyahi toplum için benim yaptıklarımı yapmadı” ifadelerini kullandı.

HİTLER’LE DE ARAMIZ İYİYDİ

Tartışmanın dış politikayla ilgili bölümünde Biden, Trump’ı Kim Jong-un konusunda bir haydutu muhatap almakla suçladı. Kendisinin Kuzey Kore ile ancak ülkenin nükleer programını aşamalı şekilde terk etmesi halinde görüşebileceğini söyledi.

Başkan Trump ise Kuzey Kore lideriyle yaptığı zirveleri savunarak, “Kim Jong-un Obama ile görüşmek istemedi çünkü onu sevmezdi. Kuzey Kore ile savaşta değiliz. Liderlerle iyi ilişkilere sahip olmak iyi bir şeydir” dedi.

Joe Biden ise Trump'ın bu sözlerine “Bu Avrupa'yı işgal edene kadar Hitler'le de iyi ilişkilerimiz vardı demek gibi bir şey” yanıtını verdi.

İlginizi Çekebilir Trump'ın avukatı Giuliani'ye Borat şoku! Otel odasında tartışma yaratan görüntüler

İlginizi Çekebilir Trump'tan mitingde tepki çeken hareketler! Biden'la alay edip Hz. İsa'yla karşılaştırdı