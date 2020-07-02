Trump ve Twitter arasındaki savaş kızışıyor! Şimdi de fotoğrafını kaldırdılar

Sosyal medyayı en aktif kullanan dünya liderlerinin başında gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın başı Twitter’la dertte.

Önce Trump’ın mesajlarının doğruluğu konusundaki şüpheler nedeniyle uyarı işaretleri koyan şirket, daha sonra ise ABD Başkanı’nın paylaştığı bir videoya “manipüle edilmiş medya” etiketi eklemişti.

Trump’ın kapatmakla tehdit ettiği Twitter’dan tepki çekecek bir hamle daha geldi. Sosyal medya devi, New York Times’ın telif hakkı şikayeti üzerine Trump tarafından paylaşılan bir fotoğrafı kaldırdı.

‘BENİM DEĞİL SİZİN PEŞİNİZDELER’



New York Times muhabiri tarafından 2015’te çekilen fotoğraf silindikten sonra, “Bu fotoğraf, haklarını elinde bulunduran kurum tarafından yapılan başvuru sonrası kaldırılmıştır” notu düşüldü.

30 Haziran’da paylaşılan söz konusu mesajda, Trump’ın arka plandaki resmi üzerinde “Aslında benim değil sizin peşinizdeler” yazıyor.

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