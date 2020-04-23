Trump’ın görevden aldığı doktordan skandal sözler!

ABD Sağlık Bakanlığı’nda Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (Barda) Direktörü ve Hazırlıklılık ile Müdahaleden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rick Bright, görevlerinden alınmasının ardından, bunun olası sebepleriyle ilgili çarşamba günü son derece açık sözlü bir açıklama yayımladı.

Yeni tip corona virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının da başını çeken Dr. Rick Bright, corona virüsün devası olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmayan hidroksiklorokin ilacının tedavide kullanılması için Başkan Donald Trump’ın yaptığı baskıya direndiğini, bu nedenle görevden alındığına inandığını söyledi.

Bu yönde bilimsel çalışma bulunmamasına rağmen sıtma ilaçları klorokin ve hidroksiklorokin Trump’ın açıklamalarında ve yandaş kanal Fox News’un yayınlarında corona virüsün tedavisi olarak gösteriliyordu.

Sputnik’teki habere göre Bright, ‘yanlış yönlendirici talimatların tersine hareket ettiğini, Trump yönetimi tarafından her derde deva olarak teşvik edilmesinin hiçbir bilimsel liyakatı bulunmamasından ötürü bu iki ilacın geniş çaplı kullanımını kısıtladığını’ belirtti.

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“VİRÜSLE MÜCADELEYE BİLİM ÖNCÜLÜK ETMELİ”

“Tüm seçeneklere bakmaya ve dar çerçeve dışında düşünmeye hazırlıklıyım, ancak işe yaradığı kanıtlanmamış bir ilacın ABD halkının tedavi talepleri için arz edilmesi çabasına karşı çıkmakta haklıydım” diyen eski Barda Direktörü, şunları dile getirdi:

“Görevimin değiştirilmesini Kongre’nin pandemiyle mücadele için tahsis ettiği milyarlarca doların hükümet tarafından bilimsel liyakatı olmayan ilaçlar, aşılar ve diğer teknolojilere değil de güvenli ve bilimsel olarak teyit edilmiş çözümlere yatırılmasında ısrar etmeme yönelik misilleme olduğuna inanıyorum. Bunları açıkça söylüyorum, zira bu öldürücü virüsle mücadelede siyaset ya da kayırmacılık değil, bilim öncülük etmek zorunda.”

Trump ise çarşamba günkü basın toplantısında, Bright’ın görevden alınmasıyla ilgili soruları şöyle yanıtladı:

“Onun hakkında hiçbir şey duymadım. Adamın biri işten atıldığını söylüyorsa, belki öyledir, belki değildir. Diğer tarafı da dinlemeniz gerekir. Kimin nesidir, bilmiyorum.”

Trump sürekli olarak hidroksiklorokin ilacını corona virüsü tedavisi olarak teşvik ederken “Ne kaybedersiniz” gibi ifadeler kullanıyordu.

Gazilerin tedavi edildiği hastanelerde yapılan analizlerle ilgili salı günü yapılan açıklamada ise hidroksiklorokin ilacının kullanımının bir faydasının görülmediği belirtildi.

‘Trump’ın siyasi bağlantılar ve bilimsel liyakatı olmayan çalışmalar içindeki şirketlere kaynak aktarımı için yaptığı baskı soruşturulsun’

Bright da açıklamasında şunları söyledi:

“Bu ilaçların sadece Kovid-19 olduğu teyitli hastanede yatan hastalara bir doktor gözetiminde verilmesinde ısrar ettim. Bu ilaçlar yan etki olarak potansiyel ciddi riskler barındırıyor, Kovid-19 hastalarıyla ilgili son araştırmalarda gözlemlenen artan ölüm oranı da dahil.”

“Bu pandeminin ortasında beni devredışı bırakmak ve siyaset ile kayırmacılığı bilimin önüne koymak hayatları riske atıyor ve bu olağanüstü halk sağlılığı krizine güvenli ve etkin şekilde karşılık vermeye yönelik ulusal çabaların gelişmesini engelliyor.”

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi’nden ‘Trump yönetiminin nasıl Barda’nın çalışmalarını siyasallaştırdığı, kendisi ve diğer vicdan sahibi bilim insanlarına siyasi bağlantıları olan ve bilimsel liyakatı olmayan çalışmalar içindeki şirketlere kaynak aktarımı için baskı yaptığını soruşturmasını talep edeceğini’ belirten aşı geliştirme uzmanı, şu vurguyu yaptı:

“Kanıtlanmamış ilaçların üzerine körce atlamak felaketle ve sayısız daha fazla ölümle sonuçlanabilir. Sağlığın ve halkın güvenliğinin hizmetindeki bilim her zaman siyasete baskın çıkmalıdır.”

Bright’ın Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde daha önemsiz bir göreve kaydırılmasına karşı hukuki mücadele vermek için Debra Katz ve Lisa Banks’i avukat olarak tuttuğu öğrenildi. Bunlar federal hükümette görev yapmış ifşaatçıların ve Trump’ın Yüksek Mahkeme’ye yargıç atadığı Brett Kavanaugh’ı cinsel saldırıyla suçlamış Christine Blasey Ford’un da avukatlığını üstlenmiş isimler.