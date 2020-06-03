Trump’tan tartışma yaratan pozuna savunma

ABD’de George Floyd isimli 46 yaşındaki bir Afro-Amerikalının gözaltına alındığı sırada polis şiddetine maruz kalarak öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerde 1 hafta geride kaldı. Gösterilere çok sert yanıt veren ve tansiyonu yükselten açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün Beyaz Saray’dan çıkıp yürüyerek yakınlardaki kiliseye gitmesi ve İncil’le poz vermesinin yankıları halen sürüyor.

Fotoğraf çekimi öncesinde henüz sokağa çıkma yasağı ilan edilmemişken barışçıl bir şekilde yürüyüş yapan göstericileri biber gazı ve plastik gazı ile dağıtan polisin bu hareketi büyük tepki çekmişti.

Fakat Trump, bu konuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, “Bunu yanlış anladınız. Eğer göstericiler o kadar barış yanlısıysa neden bir gece önceden kiliseyi yaktılar. İnsanlar benim tarihi bir ibadet alanına yürümemi sevdi” dedi.