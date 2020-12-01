Türkiye’ye iner inmez hakaret eden Alman doktora gözaltı

Almanya’dan 4 Kasım günü Antalya'ya uçan diş doktoru, bavulları beklerken tartıştığı yolculara, “Siz Türkler böylesiniz işte. Zaten burası da demokratik bir ülke sayılmaz” diye bağırdı. Tartıştığı kişi de, Alman doktorun kendisine ve Türkiye'ye hakaret ettiğini belirterek şikayetçi oldu ve elindeki video kaydını da polise iletti.

TCK 301'DEN SUÇLAMA

Polis tarafından, TCK'nın 301. maddesi gereğince, “Türkiye cumhuriyetini ve yetkili organlarını alenen aşağılamak ve hakaret” suçundan gözaltına alınan Wuppertallı Alman doktorun ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak pasaport ve diğer kimliklerine el konuldu. Doktor da bir otelde hakim önüne çıkacağı günü beklemeye başladı.

İKİ YILA KADAR CEZA İSTENİYOR

1996'dan beri Wuppertal'da muayenehanesi bulunun Alman doktorun işlemleri yapılırken, Alman konsolosluğu devreye girdi ve bir an önce doktorun, hakim karşısına çıkarılması için çalışma başlattı. Ülkesine ve işine dönemeyen Alman doktoru iki yıla kadar hapis cezası bekliyor.

Almanya, daha önce tutuklanan Deniz Yücel için de devreye girmiş ve Türkiye ile Almanya arasında kriz çıkmıştı. Gazeteci Deniz Yücel, serbest bırakılınca Almanya bir uçak göndererek Yücel’i ülkesine götürmüştü.