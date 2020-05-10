Türklere ait iş yerlerine saldıran zanlı: IŞİD yanlısıyım!

Almanya'da, Bavyera eyaletinin Waldraiburg bölgesinde Türklere ait 6 iş yerine saldıran ve cuma günü de 20 tane boru bombasıyla yakalanan saldırganın ifadesi ortaya çıktı.

“IŞİD YANLISIYIM”

Polis tarafından Güneydoğu kökenli bir ailenin oğlu olduğu ve Alman vatandaşlığına geçtiği açıklanan zanlının ifadesinde “IŞİD yanlısıyım. Bütün bunları Türkler'den nefret ettiğim için yaptım” dediği öğrenildi.

BİLET KONTROLÜNDE YAKALANDI

27 Nisan günü Türk marketine düzenlenen saldırıdan sonra kurulan 25 kişilik özel polis timi Prager, Terör ve Aşırı Uçlarla Mücadele Savcılığı'nın denetiminde operasyonlar yapmış ve 25 yaşındaki saldırganı, biletsiz bindiği trendeki bir kontrolde yakalamıştı.

Zanlı öldürmeye teşebbüs, kundaklama, yaralama ve mala zarar verme suçlarından tutuklanmıştı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Savcılık ve polis, ortak bir basın açıklamasıyla gelişmeleri paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, zanlının ifadesi ve saldırıyla ilgili yaşanan gelişmeler şu şekilde:

* 28 Nisan'dan beri Prager isimli özel tim tarafından Türklere ait iş yerlerine yapılan saldırılarla ilgili yoğun araştırmalar yapıldı.

* 8 Mayıs akşamı, 25 yaşındaki zanlı, Mühldorf am Inn tren istasyonunda, polisin rutin kontrolü sırasında biletsiz olarak yakalandı. Zanlının çantasında yapılan aramada çok sayıda patlatılmaya hazır boru bombası bulundu.

* Zanlının yakalanmasının ardından istasyon boşaltıldı. Olayı Yukarı Bavyera- Güney Bölge Polis Başmüdürlüğü üstlendi.

* Bombaların tehlikesiz bir şekilde Teknik-Bombacı Polis Birimi tarafından alınması sağlandı. Saat 04.30'a kadar tren yolu ve istasyon kapalı tutuldu.

* 25 yaşındaki Alman vatandaşı ve Türkiye kökenli bir ailenin oğlu olan şahıs sorguya alındı. Zanlı, 16 Nisan ile 6 Mayıs arasındaki Türk vatandaşlarına ait iş yerlerine saldırı düzenlediğini kabul etti.

* Bir berber, bir pizzacı ve bir kebapçıya taşlı saldırı düzenlendiğini, bir Türk marketini ise kundakladığını itiraf etti.

* Zanlının bütün bunları “Türkler'den nefret ettiği” için yaptığını, kendisinin de terör örgütü IŞİD sempatizanı olduğunu söylediği öğrenildi.

* Öte yandan cuma akşamı saat 23.20 sıralarında, bölgedeki iki binanın boşaltıldığı ve özel komandolar ve bomba imha ekipleri tarafından aramalar yapıldığı belirtildi. Evlerde ve arabada bulunan boru bombalarının çıkarılıp özel güvenlikli araçlarla götürüldüğü aktarıldı.

* Zanlının oturduğu binadaki 60 kişinin de saat 03.30 sıralarında tahliye edildiği öğrenildi. Zanlının evinde yapılan aramalarda bir tabanca ile çeşitli deliller bulundu.

* Soruşturmayı, özel polis timi ve terörle mücadele savcılığının sürdürdüğü, 150'den fazla delilin incelenip, tanıkların dinlendiği duyuruldu.

* Polis Müdürü Robert Kopp da “Herkesi rahatlatan bir gelişme oldu. Özellikle polise güven ve dayanışma gösteren Türk toplumuna teşekkür ediyorum.