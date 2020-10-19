Ünlü bilim insanından meteor uyarısı: Kasım’da çarpacak

Birçok televizyon programına katılarak bilimi kitlelere sevdiren ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson korkutan bir açıklama yaptı… Birçok televizyon programına çıkarak eğlenceli bir şekilde bilimle ilgili içerik üreten ve bu sayede insanları bilgilendiren 62 yaşındaki Tyson, Kasım ayının başında bir göktaşının dünyaya çarpacağını öngördü.

Ünlü bilim insanı yaklaşık bir buzdolabı boyutlarında olan 2018VP1 isimli göktaşının 2 Kasım’da dünyaya çarpacağını söyledi. Kişisel Instagram hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Tyson, “2018VP1, 2 Kasım’da yani seçimlerden bir gün önce dünyaya çarpabilir. Çok büyük boyutlarda olmadığı için etkisi düşük olacaktır” dedi.

SAATTE 40 BİN KİLOMETRE HIZA SAHİP

Göktaşının saatte yaklaşık 40.000 kilometre hızla ilerlediğini dile getiren Tyson’ın bu açıklamaları büyük yankı uyandırdı.

ABD’nin önde gelen bilim kurumlarından Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) daha önce 2018VP1 isimli göktaşının dünyaya çarpma ihtimalinin yüzde 1’den düşük olduğunu duyurmuştu. NASA, o dönemde yapılan açıklamada, “Göktaşının gezegenimizin atmosferine girme ihtimali yüzde 0.41 fakat atmosferden girse bile boyutu sebebiyle etkisi hissedilmeyecektir” ifadesi kullanıldı.

İlginizi Çekebilir Da Vinci Enstitüsü gelecek bilimcisinden 2030'a kadar gerçekleşecek 32 tahmin