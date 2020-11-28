Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yunanistan Girit’te S-300 test etti

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası'nda konuşlu bulunan Ruslara ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test etti. Tatbikata Almanya, Hollanda ve ABD'den de askeri personel katıldı.

Güncellenme: 21:32, 28/11/2020
Haberler Dünya

Yunanistan, Girit atış poligonunda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta Rusya'ya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etti.

Tatbikata, Yunanistan ve Almanya’nın yanı sıra Hollanda ve ABD’den de askeri personel katıldı.

Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtildi.

Öte yandan tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlendi. DHA

İlginizi ÇekebilirABD'den Türkiye'ye S-400 tepkisiABD'den Türkiye'ye S-400 tepkisi
ABD Almanya Dışişleri Bakanlığı Hollanda Rusya Türkiye Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:21:30,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more