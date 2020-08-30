Yunanistan Meis’e feribotlarla asker çıkardı, Lozan ve Paris Barış Antlaşmalarını ihlal etti

Antalya'nın Kaş ilçesine 2.8 mil uzaklıktaki Yunanistan adası Meis'e Blue Star isimli feribotlarla asker taşındığı ortaya çıktı.

Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de sismik arama çalışma faaliyetlerine başlamasının ardından Meis ile Kaş arasındaki bölgede askeri hareketliliğin yaşandığı ve sık sık Türkiye ile Yunanistan sahil güvenlik botlarının karşı karşıya geldiği ve bölgede gerginliğin hakim olduğu açıklandı.

Feribotlardan Yunan sivil vatandaşlar ve turistlerle birlikte inen askerlerin Rodos adasından geldiği ve tam donanımlı oldukları görüldü. Adaya getirilen asker sayısı ise açıklanmadı.

LOZAN VE PARİS ANLAŞMASININ İHLALİ

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerde Yunanistan’ın söz konusu adımlarının 1923 tarihli Lozan ile 1947 Paris Barış Antlaşmalarının yeni bir ihlali anlamına geldiği ve Atina yönetiminin, silahlandırması yasak olmasına rağmen 1960 yılından bu yana bu adaları silahlandırmaya devam ettiği açıklandı.

1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 yılında imzalanan Paris Antlaşması gereğince Yunanistan tarafından Limni, Semadirek ve Doğu Ege Adaları (Midilli, Sakız, Sisam, Nikarya) ile On İki Ada’da (Stompalya, Rodos, Kalki, Skarpanto, Kasas, Piskopis, Misiros, Kalimnos, Leros, Patmos, Lipsos, Sömbeki, İstanköy ve bağlantısı olan adalar ile Meis Adası) Kolluk Kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurulmaması ve tahkimat yapılmaması hükme bağlanmıştı.