1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu

Öğrencilerin okula hangi gün gidecekleri okul idaresi tarafından belirlenecek. Okula gitmek mecburi olmayacak. İsteyen veliler, mazeret bildirerek çocuklarını okula göndermeyecek.

Okul öncesi eğitim de 21 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitim örecek öğrenciler de haftada bir gün okula gidecek.

DERSLER NASIL İŞLENECEK?

Okul öncesi uyum eğitiminde dersler 30 dakika olabilecek ve bir günde 5 ders yapılacak. Okul öncesi eğitimde uyum haftasından sonra öğrenciler haftada iki kez okula gidecek ve yine 30'ar dakikadan 5 etkinlik saati süre ile ders yapacak.

İlkokul 1. sınıflar da uyum haftasında hafta bir gün, sonrasında ise haftada iki gün okula gidecek. Uyum haftasında dersler 30 dakika olacak ve 5 ders işlenecek. Uyum haftası sonrasında haftada iki defa okula gidecek 1. sınıf öğrencilerinin ders arasında 10'ar dakika dinlenme süresi olacak.