5 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 6 enstitü kapatıldı

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı fakülte ve enstitülerin kurulması ile bazı enstitülerin kapatılması ve Kırıkkale Üniversitesi’ne bağlı Mühendislik Fakültesi’nin adının Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine dair karar yayımlandı.

3 FAKÜLTE VE 2 ENSTİTÜ KURULDU

Karara göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı Hukuk Fakültesi, Kayseri Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hitit Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve İstanbul Gedik Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmasına karar verildi.

2 ÜNİVERSİTEDE 6 ENSTİTÜ KAPATILDI

Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Hitit Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Bilimler, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile İstanbul Gedik Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Bilimler, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri kapatıldı.