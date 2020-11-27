ALES sınav giriş yerleri belli oldu: Giriş belgesi ÖSYM AİS’te

ALES puanı edinerek akademik kariyerine devam etmek isteyen adayların katılacağı sınav 6 Aralık tarihinde yapılacak. Sınava kısa bir süre kala ALES sınav giriş yerleri açıklandı. İşte 2020 ALES detayları…

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte Aygün'ün yaptığı açıklama;

020-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.

6 Aralık 2020 tarihinde ALES'e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.

ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2020 ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 7 Ocak’ta ilan edilecek. ALES sınavı 10.15’te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

ALES'TE BUNLARA DİKKAT!

Sınav süresince adayların;

– Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

– Salondaki görevlilere soru sormaları,

– Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

– Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

– Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

– Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

– Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

– Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.