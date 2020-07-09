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AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2020 AÖF final sınavı sonuçları sorgulama…

Anadolu Üniversitesi tarafından 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenen AÖF final sınavlarının sonuçları açıklandı. Üniversite'den yapılan açıklamaya göre sınav sonuçlarına aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilecek.

22:38 -
Haberler Eğitim
AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2020 AÖF final sınavı sonuçları sorgulama…

Anadolu üniversitesi, İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakülteleri bahar dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Pandemi nedeniyle ilk kez online olarak gerçekleştirilen AÖF sınavları 8 Temmuz akşamı sona ermişti. Final sınavlarına katılan öğrenciler sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileriyle öğrenebilecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SONUÇLARI DUYURDU!

Anadolu Üniversitesi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. Mezunlarımızı tebrik ederiz. ifadelerine yer verdi.

AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF YAZ OKULU DUYURUSU

Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.

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Son güncelleme: 22:40 09.07.2020
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