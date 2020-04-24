AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 AÖF sınavları son gün ne zaman?

Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi öğrencileri 2020 AÖF bahar dönemi ara sınavları ‘Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi’ üzerinden gerçekleştiriliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle online sınav sitemine geçen Anadolu Üniersitesi’nde 2020 AÖF bahar dönemi ara sınavları 20 günlük süre içerisinde öğrencilerin istediği vakitte yapılabiliyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınavlarında son gün ne zaman? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtları…

AÖF SINAVLARI SON GÜN NE ZAMAN?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınavları 18 Nisan 09:00 – 7 Mayıs 23:59 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

AÖF ONLİNE SINAV EKRANI

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından online olarak gerçekleştirilen sınavlar 7 mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Sınav sonuç tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak sınavların sona erdiği tarihin ardından sonuçların kısa sürede açıklanacağı tahmin ediliyor.

AÖF ONLİNE SINAV UYGULAMA KILAVUZU

AÖF SINAVLARI ONLİNE OLARAK NASIL YAPILACAK?

AÖF bahar dönemi sınavları hakkında merak edilen tüm detaylar Anadolu Üniversitesi yönetimi tarafından hazırlanan özel video ile paylaşıldı. İşte AÖF online sınavları hakkında merak edilen soruların yanıtları…

Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

Sınav sistemimiz 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 20 gün boyunca sizlerin erişimine açık olacaktır.

Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.

Burada,sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tabi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir. Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.



AÖF SINAV UYGULAMA KILAVUZU