ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? 2020 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 2019-2020 Bahar Yarıyılı vize sınavları 4-15 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı. Bugün ATA AÖF vize sınavının soru ve cevapları yayımlandı. Öğrenciler ise soruların ardından ATA AÖF sonuçlarını beklemeye başladı. İşte 2020 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları hakkındaki son gelişmeler…

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4-15 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanan Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF vize sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi tarafından 4-15 Mayıs tarihleri arasındaki online vize sınav sonuçları 18 Mayıs 2020 tarihinden sonra topluca ilan edilecek.

VİZE SORULARI YAYIMLANDI

2019-2020 Bahar Yarıyılı Vize Sınavı Soruları ve Cevapları Yayımlandı

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS’ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan 19 Mayıs Salı günü saat 17.00’a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

REKTÖR ÇOMAKLI'DAN FİNAL SINAVLARI AÇIKLAMASI

Atatürk Üniersitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sosyal medya hesabından final sınavlarına ilişkin aldıkları kararı açıkladı. Final sınavlarının online olarak düzenleneceğini ve 15 Haziran 2020 tarihinde başlayacağını duyurdu.