Başarının sırrı öğrenmeyi öğretmek

İstanbul‘da 1886’da edebiyat, bilim ve ticarette Fransa’daki okullarla eşdeğer bir eğitim hedefiyle kurulan Saint Michel Fransız Lisesi’nin kapılarını Fransız okul Müdürü Jean Michel Ducrot, SÖZCÜ‘ye açtı.

Tarihi lisede 5 yıldır müdürlük yapan Ducrot, “Öğrencilere çalışma öz disiplini, bireye saygı, işbirliği ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme bilinci kazandırmayı önemsiyoruz. Çünkü, Saint-Michel Lisesi’nin felsefesi ortak bir gelecek fikrine entegre olmaktır” dedi.

“Z Kuşağına odaklandık”

Müdür Ducrot okullarını, “Dayanışmanın, anahtar kelime olduğu bir fikir coğrafyası” diye tanımlıyor. Öğrencilerin kişilik özelliklerine uygun ve ekolojik dengeye saygılı birey yetiştirme odaklı bir eğitim verildiğini anlatan Ducrot, “Biz eğitim kurumu olarak akademik başarıyı, kişisel gelişim ve başarı ile birlikte hedefledik. Genç bir birey ancak ‘öğrenmeyi öğrenip’ bilgiyi arzular hale gelirse, kendi eğitiminin baş aktörü olur” diye kaydetti.

Kız-Erkek karma ilk yabancı lise

– Yabancı okullar içinde kız öğrenci de kabul eden ilk karma lise.

– Fransızca, İngilizce zorunlu ve İspanyolca da öğretiliyor.

– Okulda 20'şer kişilik sınıflarda toplam 525 öğrenci okuyor.

Uluslararası diploma

– Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasıyla mezun olunuyor.

– Fransa, Belçika, İsviçre gibi ülkelerde üniversiteye başvurabiliyor.

– Amerika, Kanada, İngiltere'den mezunlar rahatlıkla kabul alıyor.