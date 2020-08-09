DGS saat kaçta başlıyor, sınav kaç dakika sürüyor? DGS giriş belgesi nasıl çıkartılır?

Eğitimine dört yıllık bir bölümde devam etmek isteyen öğrencilerin katılacağı bugün saat 10:15’te başlayacak. 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde uygulanacak DGS’ye toplam 389 bin 308 aday katılacak. Tüm ÖSYM sınavlarında olduğu gibi DGS’de de sınav giriş yerleri ve giriş belgeleri ais.osym.gov.tr’den öğrenilebilecek. Haberimizden DGS sınav giriş yerlerini sorgulayabilirsiniz.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ

2020 DGS SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2020-DGS kılavuzuna göre sınav 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunmaları gereken adaylar, saat 10.00’dan sonra içeriye alınmayacak.

120 sorudan oluşan DGS’de sayısal ve sözel testlerin uygulanacağını, adaylara 150 dakika süre verilecek.

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül’de açıklanacak.

ÖSYM'DEN DGS AÇIKLAMASI

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.