Fenerbahçe Üniversitesi 8 öğretim görevlisi ilanı yayınladı

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel ilanına göre, profesör, doçent ve doktor alımı yapılacak. İşte başvuru şartları…

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitemizin akademik birimlerinin; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), yabancı dil belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent kadrosu için 4 adet, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren CD/USB daha sonra teslim edilebilir veya ilgili dokümanlar elektronik ortamda insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.