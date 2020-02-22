KPSS başvuruları başladı mı? 2020 KPSS ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda aldıkları puan üzerinden devlet memurluğu kadrosu içerisinde kendilerine yer bulmak isteyen adaylar her yıl olduğu gibi bu yıl da KPSS tarihini bekliyor. KPSS başvuru ve sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde belli oldu.

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KPSS 2020 NE ZAMAN?

LİSANS: KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de erişime açılacak.

Sınav başvuruları; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak belirlendi.

ÖN LİSANS: KPSS önlisans 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Sınav başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

ORTA ÖĞRETİM: 2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020'de adayların erişimine açılacak.

Sınav başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi), KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için başvurular 5 Mayıs 2020'de başlayacak, 20 Mayıs 2020'de son erecek.

KPSS Ön Lisans başvuruları 12 Ağustos'ta başlayacak, 25 Ağustos'ta sona erecek.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 21 Ağustos'ta başlayacak, 7 Eylül'de sona erecek.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 29 Eylül'de başlayacak, 7 Ekim'de sona erecek.