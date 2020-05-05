KPSS sınav tarihi değişti mi? KPSS ne zaman yapılacak?

Milyonlarca memur adayı, KPSS ne zaman sorusunun cevabını arıyor. Sınavda ter dökecek adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ve başvuru zamanlarının ne zaman olacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar…

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hayatlarını bir nebze olsun garantiye almak isteyen memur adayları, KPSS sınav başvurularının ne zaman olacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS kitapçığında başvuru tarihleri açıklanmadı. Ancak yakın zaman içinde başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 202

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020