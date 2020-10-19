KYK başvuruları başladı mı? Burstan kimler yararlanabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK başvurularının YÖK'ün açıklayacağı akademik takvime göre yapılacağını açıkladı.

YÖK'ten üniversitelere gönderilen yazı da ise okulların ekim ayından itibaren planlama yapılmasına değinildi.

ERDOĞAN KYK BURS VE YURTLARI HAKKINDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.

– Hiçbir evladımızın imkansızlıklar sebebiyle eğitimden mahrum kalmaması için yurtlarımızın kapasitesini artırdık. Burs ve kredi verme konusundaki imkanlarımızı en üst seviyeye çektik. 1 milyon 600 bin öğrenciye burs imkanı sağladık.

– Lisans öğrencisi burs veya kredi ödemesini aylık 550 liraya çıkardık. Bu rakam yüksek lisans öğrencilerinde 1100 lira, doktora öğrencilerinde ise 1600 liradır. Bunları biz yaptık.

– ‘Ücretsiz eğitim' hayalini gerçeğe dönüştürdük. Yurtların kapasitesinin arttırılmasında geç kalmadık, süratle herkese burs veya kredi vermeye kadar pek çok yeniliğe imza attık. İsteyen her gencimize yükseköğretim yolu açıldı. İnsan kaynağında ciddi açıklarımız bulunuyor. Henüz arzu ettiğimiz yere gelebilmiş değiliz.

Erdoğan’ın açıklamalarına ardından KYK Yurdu ve burslar için yapılacak olan başvuruların da çok yakın bir zamanda başlayacağı düşünülüyor.

KİMLER YURT VE BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.