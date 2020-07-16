LGS İzmir lise taban puanları belli oldu? İzmir nitelikli lise yerleştirme taban puanları ve yüzdelik dilimleri…

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, tercih işlemleri için geri sayıma geçti. Yaklaşık 1.5 milyon öğrenci, sınavda aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini yapacak. Öğrenciler, LGS İzmir nitelikli liselerin taban puanlarını merak ediyor. İşte detaylar…

İZMİR İYİ LİSELERİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU?

LGS tercihi yapacak öğrenciler, liselerin yüzdelik dilimlerini ve taban puanlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. 2020 LGS taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2019 yılında liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 LGS tercihleri için yol gösterici olabiliyor.

LGS İZMİR LİSE TABAN PUANLARI LİSTESİ (2019)





YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.