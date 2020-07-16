LGS sonuçları erişime açıldı! Tercih kılavuzu yayınlanıyor…LGS sınav sonucu sorgulama: sonuc.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı milyonalrca öğrencinin kaderini belirleyecek olan LGS sonuçlarını erişime açtı. Corona virüs nedeniye Mart ayında uzaktan eğitime başlayan öğrenciler Haziran ayında LGS için ter döktü. Yani bu yıl sınav stresine bir de Corona virüsü stresi eklendi. Sınav sonuçlarına göre; 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu. Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Fen Bilimleri alt testinde en düşük başarıyı Matematik alt testinde gösterdi.

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BAKAN SELÇUK’TAN LGS AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS ile ilgili şu açıklamayı yaptı; “Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz.Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz.”

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