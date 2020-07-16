LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 LGS sonuçları bugün açıklanıyor!

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi için sonuç tarihi olarak 16 Temmuz verildi. Bugün sonuçların açıklanmasının ardından iyi bir lisede okumanın hayalini kuran öğrenciler, tercih heyecanını yaşamaya başlayacak. Peki, LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2020 LGS SONUÇLARI SORGULAMA

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, 2020 LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçlar bakanlığın resmi adresi olan meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek ve öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. Geçtiğimiz yıla bakıldığında sınav sonuçlarının sabah saat 10.00 sıralarına açıklandığı görülüyor. Bu seneki LGS sonuçları da geçen sene olduğu gibi sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?

16 Temmuz 2020'de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?

Ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.