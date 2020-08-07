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Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 lise kayıt tarihleri belli oldu mu?

LGS tercihlerini tamamlayan öğrenciler, lise kayıtlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos’ta okulların tekrardan açılacağını duyurmuştu. Ay sonunda açılacak olan okullar öncesinde okul kayıtlarının ne zaman yapılacağı en çok araştırılan konuların başında geliyor.

10:04 -
Haberler Eğitim
Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 lise kayıt tarihleri belli oldu mu?

Geçtiğimiz eğitim döneminde okullar corona virüsü sebebiyle kapatılmak zorunda kalmış ve öğrenciler eğitimlerini online olarak EBA TV üzerinden yapmıştı. MEB, yeni eğitim döneminde okulların 31 Ağustos'ta açılacağını belirtti. Peki, okul kayıtları ne zaman yapılacak?

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sonuçlarını 10 Ağustos'ta açıklayacak. Daha sonrasında ise istediği okula yerleşemeyen öğrencilerin nakil işlemleri başlayacak. Nakil işlemlerinin de bitmesi sonrasında öğrenciler kazandıkları okullara kayıtlarını yaptırabilecek. Liseler için kayıt tarihleri henüz açıklanmadı ancak lise kayıtlarının 17 Ağustos'ta yapılması bekleniyor.

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