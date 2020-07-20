Lise tavan ve taban puanları 2020: Özel okul ve devlet okulu taban puanlar listesi…

LGS sonuçlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Bugün itibariyle başlayan tercih işlemlerinde LGS taban puanları ve kontenjan listesini eokul üzerinden görüntülemek mümkün. İşte 2020 LGS lise taban puanları ve boş kontenjanları…

İSE TABAN PUANLARI

MEB'in e-Okul sistemi üzerinden 2020 LGS taban puanları ve boş kontenjanları listesine ulaşılabiliyor.

LGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI

ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180

Kız Yatılı kontenjanı: 12

Erkek Yatılı kontenjanı: 21

Taban Puanı: 446

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan : 479

Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479

Kontenjan: 110

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Taban puan: 456

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

Taban puanı: 446

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

Taban puanı: 460

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45

Taban puan: 462

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek

2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470

LGS FEN LİSESİ VE ANADOLU LİSES TABAN PUANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçları ile birlikte LGS tercih robotunu da yayına aldı. Öğrenciler, LGS tercihleri öncesinde gitmek istediği okulun 2019 yılı taban puanı ve 2020 yılı kontenjan sayısını görebiliyor.

FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN EKRANI

ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN EKRANI

ANADOLU MESLEK LİSESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN EKRANI

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN EKRANI