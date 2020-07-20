Lise tavan ve taban puanları 2020: Özel okul ve devlet okulu taban puanlar listesi…

LGS sonuçlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Bugün itibariyle başlayan tercih işlemlerinde LGS taban puanları ve kontenjan listesini eokul üzerinden görüntülemek mümkün. İşte 2020 LGS lise taban puanları ve boş kontenjanları…
İSE TABAN PUANLARI
MEB'in e-Okul sistemi üzerinden 2020 LGS taban puanları ve boş kontenjanları listesine ulaşılabiliyor.
LGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI
ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI
ALMAN LİSESİ
Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470
ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21
Taban Puanı: 446
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Kız öğrenci taban puan : 479
Kontenjan: 111
Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110
SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Taban puan: 456
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
Taban puanı: 446
SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ
Taban puanı: 460
SEV AMERİKAN KOLEJİ
Kontenjan: 45
Taban puan: 462
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470
LGS FEN LİSESİ VE ANADOLU LİSES TABAN PUANLARI
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçları ile birlikte LGS tercih robotunu da yayına aldı. Öğrenciler, LGS tercihleri öncesinde gitmek istediği okulun 2019 yılı taban puanı ve 2020 yılı kontenjan sayısını görebiliyor.
FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN EKRANI
ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN EKRANI
ANADOLU MESLEK LİSESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN EKRANI
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN EKRANI