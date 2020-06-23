Manisa’daki LGS skandalının detayları ortaya çıktı! Kızım sınavdan çıkıp karantinaya girdi

LGS’de başka bir okulda kendisi de Sınav Başkanı olarak görev yapan Öğretmen Baba M.S yaşananları SÖZCÜ’ye şöyle anlattı;

*Sınav bitti ama çocuklarımız çıkmıyordu. Okulun bir salonunda anne-babaları topladılar. Çocuklarımızı hala görmemiştik. Karantina evrakı imzalatmak istediler.

“ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA AĞLIYORLARDI”

*Anneler, çığlık çığlığa ağlıyordu. İmzalamadık. Sonra ev geldiler. Cep telefonuma mesaj karantina mesajı geldi. Anında onayladık, karantina başladı. Evrak da imzaladık. Sağlık Ocağı günlük takip ediyor.

*Kızım odasında 4 Temmuz’a kadar karantinada. Bana soruyor, “Baba ben şimdi Covid-19 hastası mı oldum? bilmiyoruz, bu sorunun cevabını. Bulaşmış olmasından çok korkuyor. Karantina, 5 Temmuz’da bitecek.

*Eşim, kızım ve ben evimizde karantinadayız. Şu an ben karantinadayım ama önümüzdeki hafta sonu YKS’ de hem cumartesi hem pazar günü gözetmen olarak görevliyim. Ne olacak bilmiyorum?

Öğretmen Baba M.S yaşananlarla ilgili süreci sözlerini şöyle sürdürdü;

“HERKES ÇIKTI, ÇOCUKLARIMIZ ÇIKMADI”

*Sınav gün başka bir okulda kendi sınav gözetmenliği görevim de vardı. Kızım da, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunda 15 nolu Salonda LGS’ye girdi. Eşim de dışarıda bekliyordu.

*Çocukların normalde 12:50’de sınav bitmesi ve çıkması gerekiyor. Ancak kızımın sınava girdiği okulda 15 nolu salondaki çocuklar çıkarılmıyor.

*Ben de görevli olduğum okulda sınav görevim bitip, evrakları teslim edip kızımın sınava girdiği okula gittiğimde hala çıkarılmadı. Saat 13:30’a geliyordu, çocuklarımız içerideydi.

“ÇOCUKLARI AİLELERE GÖSTERMEDİLER”

*Sonra bizi okul içinde bir toplantı salonuna aldılar. Orada kendisinin nöbetçi doktor olduğunu söyleyen bir hekim anne-babalara konuşma yaptı.

*Çocuklarımızın sınava girdiği 15 nolu salondaki bir çocukta Covid-19 şüphesi olduğunu anlattı. Çocuklarımızın 2 hafta boyunca odalarından çıkmadan karantina altında yaşaması gerektiğini anlattılar. Resmi bir evrak imzalatmak istediler.

“TARTIŞMA ÇIKTI, ANNELER AĞLIYORDU”

*Veliler çok kızdı, tartışma çıktı. Anneler ağlıyordu. Biz salondaydık, çocuklarımız yoktu. Tebliğ ettikleri yazıyı da, veliler çocuklarını görmeden imzalamak istemediler.

*Olaydan sonra biz çocuklarımızı alıp, evlerimize gittik. Eve geldikten sonra Yunus Emre İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden bizi arayıp, karantina yazısını eve gelip teslim ettiler. Önce ekip eve geldi. Sonra da cep telefonuma karantinayı onaylama şifresi geldi.

75 DAKİKA SUSMUŞLAR

*Çocuk eve geldikten sonra, ‘Çok korkuyorum baba ben şimdi Covid-19 hastası mı olacağım?’ diye sordu. Sınav sırasında, sınavları etkilenmesin diye bu durum öğrencilere belli edilmemiş.

*75 dakika süren Sözel Bölüm, biter bitmez Covid 19 olduğu ileri sürülen çocuk 15 nolu salondan alınarak, tek başına bir salonda sınavın ikinci basamağına devam etmiş.

“ÇOCUĞU ODASINA KAPATIN”

*Kızım ve diğer çocukların tamamı aynı salonda sınavlarına ikinci aşamada da devam etmiş. Çocuklar 45 dakika araya çıktığında 15 nolu salonda dezenfeksiyon yapıldı mı? bilmiyoruz.

*Yapılmış olmasını ümid ediyoruz. Okuldan sınav sonrası da bizi defalarca aradılar. Çocuğu odasında izola edin, odasına kapatın diyorlar.

“KARANTİNA ALTINDAYIM AMA YKS GÖREVİM VAR”

*Biz okuldan çocuğumuzu alıp, aynı arabayla evimize geldik. Kızım, Covid-19 tanısı kesin mi bilmiyorum ama diğer çocukla aynı sınıfta 20 öğretmen ve gözetmenler sınava alınmış.

*Ben LGS’ de başka bir okulda gözetmendim. YKS’de de haftaya 2 gün gözetmenlik görevim var. YKS’ye hem cumartesi hem de pazar günü gözetmen olarak girmek zorundayım. Ne olacak bilmiyorum. Çünkü ben de şu anda karantinadayım. Aile hekimi bizi her gün arayıp, kontrol edecek.

“SINAVDAN ÖNCE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜ UYARDIK”

Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı İsmail Şener olayla ilgili şöyle konuştu;

*Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ile görüştük ve kendisine, “Sınav salonları neden 20 öğrenciden oluşuyor? Sosyal mesafe nasıl korunacak? diye sorduk.

*İl Müdürü Dikici’ de bize, “Bu planlama merkezi bir planlamadır. Sınıf sayılarını yerelde değiştirme şansımız ve yetkimiz de yok. Bakanlıktan planlandı” dedi. Bunun üzerine biz de üzülerek, müdüre olası riskleri ve endişelerimizi bildirdik.

“VİRÜS OLDUĞUNU BİLİYORLARDI, GEÇ MÜDAHALE EDİLDİ”

*Bu öğrencinin Covid-19 virüsü taşıdığı biliniyordu. Çünkü, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, bu çocuğu sınava alındığı Ömer Halisdemir Ortaokuluna sınav başladıktan hemen sonra gidiyor.

*Çocuğu, sınavda ilk ara verilir verilmez salondan, ‘fenalaştığı” gerekçesiyle diğer çocuklardan ayırarak, çıkarıyorlar. Şimdi ise çocuk fenalaştı demiyorlar.

“20 ÖĞRENCİ VE 4 ÖĞRETMEN RİSKE ATILDI”

*Zaten virüs taşıdığını bilmiyorlar ise o zaman okula niye 112 çağırıp, çocuğu tüm öğrencilerden ayırarak, sınavın ikinci bölümde tek başına sınava aldılar?

*Bildikleri halde o sınıfta sınava giren diğer 19 öğrenciyle birlikte 20 çocuğu ve sınav salonları ayrılınca 2 gözetmen daha eklenince, toplamda 20 çocuk ve 4 gözetmen öğretmeni riske attıklarını düşünüyoruz. Olaya, sınav başladıktan sonra yani çok geç müdahale edilmesi ciddi bir ihmaldir.

“KARANTİNAYI İMZALAMAZSAN 3 BİN 100 TL CEZA”

Öğretmen de olan veli M.S’nin anlattığı velilerin konferans salonuna alınması, karantina belgesi imzalatılmak istenmesi ve çocuklarının gösterilmediği sürecini doğrulayan Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı İsmail Şener, şu ifadeleri kullandı

*’Çocuklarınızın sınava girdiği salonla ilgili şüpheli bir durum var. Çocuklarınızı karantinaya alacağız. Karantinaya alabilmemiz için bu belgeleri imzalayın yoksa 3 bin 100 TL ceza kesilecek’ deniliyor.

*Veliler çocuklarını görmeden kabul etmiyor, tartışma çıkıyor. Sonra veliler eve gidince, ekipler eve gelip, ‘Talimatlara aykırı hareket etmem durumunda’ başlıklı bir karantina tebligat yazısı 20 aileye imzalatıyor.