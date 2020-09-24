Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: EBA yine çökebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk’te eğitimde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin uzaktan eğitim için yönlendirildiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde yaşanan çökmeyle ilgili konuşan Bakan Selçuk, EBA’da bundan sonra da sorun olabileceğini belirtti.

“BİZİM DE BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLER VAR”

Bakan Selçuk, EBA’da yaşanan sorunla ilgili şunları söyledi:

* Biz bir salgın döneminde uzaktan eğitimin yapılması konusunda öğreniyoruz. Veli öğreniyor mu? Öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı öğreniyor mu? Öğreniyor.

* Ben şunu çok net söylüyorum: Arkadaşlar, bizim de bilmediğimiz şeyler var. Eksiğimiz var. Yaşadığımız sorunlar var. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bunu halletmeye çalışıyoruz.

* Şimdi bana dünyada belli başlı 40 tane ülke sayın. Bunun içerisinde baktığınızda 5-6 tanesi bu konuda yol almış. Türkiye de var bunun içinde. Biz bunu yapmasak bu sorun olarak konuşulmayacak mıydı? Yapmasaydık televizyon var deyip çekilseydik. Hayır yapacağız, sorun da çıkabilir.

“LOKAL OLARAK HER ZAMAN SORUN OLUR, İLERİDE DE OLUR”

* WhatsApp ile ilgili biz buna çökme de demiyoruz. Bugün çalışıyor mu? Dün çalışıyor muydu? Evet. Bir sıkıntı var mıydı? Yoktu.

* Tekil olarak, lokal olarak her zaman sorun olur, ileride de olur.

* Hiçbir sorun olmayacak diye ben garanti veremem.

“SALDIRILARIN NEREDEN GELDİĞİNİN TEKNİK AYRINTILARI VAR”

* Peki Twitter’da şöyle bir şey oldu, saatlerce kapalı kaldı, ulaşılamadı. Olur mu? Olur. Peki EBA’da da olur mu? Olur. Bundan sonra olur mu? Olur. Ben size söyleyeyim. Yine olur.

* Ama bunun olmaması için gayretimiz ve bu saldırıların nereden, nasıl geldiğinin çok teknik ayrıntıları var. Ben bunları istedim.