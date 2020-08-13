Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen semir tarihleri belli oldu mu?

Türkiye'de bulunan yüzbinlerce öğretmen, okula öncesinde verilen seminer tarihlerini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, öğretmen seminerleri hakkında açıklamada bulundu.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlerin 2020 Ağustos, Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na göre 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler, yeni dönemde yapılacak değişiklikler hakkında seminerlerde bilgilendirilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.