Okullar bugün açılıyor! Yüz yüze eğitim nasıl olacak?

2020-2021 eğitim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci okuluna dönmeye hazırlanıyor. Kademeli olarak arttırılacak uygulamada bugün itibariyle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri sınıflarına girecek. Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek. İlkokul 1. sınıf öğrencileri de ilk hafta 30’ar dakikalık 5 ders saati eğitim görecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12’lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündeme alınacak” ifadelerini kullanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ise yaptığı açıklamalar şu yönde oldu;

* İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.

OKULLARDA ALINAN ÖNLEMLER NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın okullarda yüz yüze eğitimin ilk günü olması nedeniyle gelen görüntü ve fotoğraf çekim taleplerine ilişkin bilgilendirme yapma gerekliliğinin doğduğu ifade edildi.

* Açıklamada, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımızın sağlığı için okul bahçelerimize ve binalarımıza kimse alınamayacaktır. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Görüntü ve fotoğraf servisi Basın Müşavirliğimiz tarafından yapılacaktır” denildi.

* Açıklamada ayrıca okullarda, öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreni dışında programın yapılmayacağı da ifade edildi.

* Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul binalarının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asıldı.

* COVID-19’dan sorumlu olarak, eğitim kurumları iş sağlığı ve güvenliği kurulları ve kurullardan sorumlu müdür yardımcısı görevlendirildi.

* Okullarda temassız ateş ölçer, tek kullanımlık veya yıkanabilir bez maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilirken, okulun girişinde ve içinde uygun yerlere maske kullanımını açıklayan posterler yerleştirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİLGİLENDİRME YAYINLANDI

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde okullarda alınacak önlemler de tek tek anlatıldı.

* Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı değil çapraz oturma şeklinde olacak.

* Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanacak.

* Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılacak, birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe en az 1 metre olacak.

* Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilecek.

* Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar tıbbi maske takılarak, COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecek.

* Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilecek. Hasta öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilecek.

* Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılacak, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilecek.

* Öğrenciler (2 yaş üzeri), öğretmenler ve diğer çalışanların tümü ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el

antiseptiği kullanılacak.

* Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanlar tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanacak. Yüz koruyucu yüzde 70’lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilecek.

* Kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacak.

* Öğrenciler mümkünse aynı sınıflarda ders görecek, sınıf değişikliği yapılmayacak.

* Öğretmen ve çalışanlar dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak ve maske takmayı sürdürecek.