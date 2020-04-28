Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açılacak mı? Uzaktan eğitim devam mı edecek?

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, corona virüsü önlemleri kapsamında okullar 30 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmişti. Bu süre perşembe günü sona erecek. Öğrenciler ise 30 Nisan’da ‘Okullar açılacak mı? ve ‘Okullar ne zaman açılacak? gibi soruların yanıtlarını şimdiden merak etmeye başladı. TRT EBA tv üzerinden devam eden uzaktan eğitim ile çalışmalarını sürdüren öğrenciler MEB’den gelecek yeni açıklamayı bekiyor. İşte okul tatili hakkındaki son gelişmeler…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, TATİL UZAYACAK MI?

Tüm dünyada etkili olan corona virüsü önlemleri kapsamında ülkemizde eğitim 30 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmişti. Perşembe günü sona erecek tatil nedeniyle okul tatili hakkında yeni açıklamaların bu günlerde yapılması bekleniyor. MEB tarafından tatil hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Tatil konusunda açıklama geldiği anda sayfamızda olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, konunun önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeniden masaya yatırılacağını ve kararın çok kısa bir zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Okulların hangi ayda açılırsa açılsın planlamaların hazır olduğunu dile getiren Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

* Bizim için mayıs, haziran ayları çok önemli. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine bağlı olarak dünyadaki ve Türkiye'deki duruma bakarak mayıs, haziran aylarını değerlendirmek bizim açımızdan çok kritik. Diyelim ki bu tür bir durum söz konusu olmadı.

* O zaman bizim için temmuz ve ağustos ayları, daha çok tatil olarak değerlendirmek istediğimiz aylar. O nedenle ağırlıklı olarak mayıs, haziran aylarını çok önemsiyoruz.

* Bu senaryo gerçekleşmezse eylül ve ekim ayları bizim açımızdan çok kritik. Hem mayıs, haziran önemli, hem de eylül, ekim önemli. Bunların hepsi için gün gün, hafta hafta planlarımız hazır.

Bakan Selçuk, telafi eğitimlerini de mayıs-haziran ile eylül-ekim için daha ağırlıklı olarak düşündüklerini kaydetti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklama yapıp yapmayacağı ile ilgili bir açıklama ve tarih bulunmuyor. Toplantının tarihi belirsizliğini korurken, toplantı kararının yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

TELAFİ EĞİTİM NASIL OLACAK?

Uzmanlar, telafi eğitiminin kaybedilen okul zamanının hızlandırılmış ve tamamlayıcı bir eğitim olduğunun altını çizerek, telafi eğitiminin okulların kapalı kaldığı iş günü kadar yapılamayacağına işaret ediyor.

Bu eğitimlerin verilmemesi durumunda, öğrenmede unutmanın katlanarak artacağından hareketle eğitim uzmanları, öğrencilerin telafi edilemez bilişsel, duygusal kayıplar yaşamaması gerekli olduğu düşünülüyor.

Bakan Selçuk, “TBMM’de kabul edilen ‘Telafi eğitimi düzenlemesi’ kısmi ve hızlandırılmış bir ‘telafi’ sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.” açıklamasını yaptı.