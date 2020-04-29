Okullar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? İşte Milli Eğitim Bakanı’ndan açıklamalar…

Corana virüsü sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de okullarda eğitim uzaktan yapılmaya başlanmıştı. Virüsün yayılmasını yavaşlatan bazı Avrupa ülkeleri eğitim hayatını tekrar normale döndürmeye başladı. Türkiye'de de uzaktan eğitim 30 Nisan'a kadar devam edeceği açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı basın toplantısında eğitime dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Türkiye'de okullar ne zaman açılacak? EBA TV'de eğitim devam edecek mi? İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren soruların cevapları…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına kararı Bilim Kurulu tavsiyeleri sonrası vereceklerini yeniden hatırlattı ve okulların 31 Mayıs'a kadar açık olmayacağını söyledi. Bakan Selçuk; ‘Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.” dedi.



SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu sene sınıf geçme işlemleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitim sebebiyle birçok öğrenci velisi çocuklarının ders notlarının düşük olmasından endişe ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıf geçme işlemlerinin ilk dönem ders notlarıyla olacağını açıkladı. Bakan Selçuk ayrıca, notlar ne olursa olsun sınıf her öğrencinin sınıfını geçeceğini de sözlerine ekledi.