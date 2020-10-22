Okullarda abur cubur yasağı bir yıl daha ertelendi

Çocukların korunması ve özellikle obezite tehdidine karşı tedbir alınması için uygulamaya konulması planlanan “Okul gıdası logosu” zorunluluğu bir yıl ertelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, okul gıdalarıyla ilgili kapsamlı bir değişiklik getiren düzenlemeleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni tebliğle 2021-2022 eğitim öğretim sezonuna ertelendi. Kararın, pandemi şartları nedeniyle alındığı belirtildi.

Gelecek yıl uygulamaya girecek tebliğde öne çıkan başlıklar şöyle:

KRİTERLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI BELİRLEYECEK

Tebliğe göre Sağlık Bakanlığı belirlemiş olduğu okul gıdası kriterleri ve onay alan ürün ve işletmelerin isimleri artık Millî Eğitim Bakanlığı internet sayfasında yayımlanacak.

BAKKAL VE MARKETLERDE DE SATILABİLECEK

Okul Gıdası Logosu bulunan ürünler; bakkal, market ve benzeri perakende işletmelerde de satışa sunulabilir.

GEREKTİĞİNDE STK'LAR DA KOMİSYONDA YER ALACAK

Başvuruların ve taleplerin değerlendirilmesi için kurulacak komisyon; Bakanlıktan üç, Sağlık Bakanlığından iki, Millî Eğitim Bakanlığından iki temsilci olmak üzere yedi üyeden oluşacak. Gerekli hallerde ilgili diğer Bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları da davet edilecek.

6 EYLÜL 2021'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Gıda işletmecisi onay için Tarım İl müdürlüklerine başvuracak. Yerinde yapılan denetimlerin ardından onay verilen işletme ve ürünler Bakanlık internet sayfasında yayımlanacak. Düzenleme 6 Eylül 2021'de yürürlüğe girecek.

UYMAYANLARA İDARİ CEZA UYGULANACAK

Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Bakanlıklar ilgili mevzuat çerçevesince idari yaptırımlar uygulayabilecek.