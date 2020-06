ÖSYM YKS sınav sorularını yayımladı! İşte 2020 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirm Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2020-YKS sınavı dün yapılan TYT ile bugün yapılan AYT ve YDT oturumlarının ardından sona erdi. YKS’ye giren iki milyondan fazla öğrenci sınav soru ve cevap anahtarını ÖSYM’nin resmi adresi üzerinden görüntüleyebilecek. TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumda tamamlanan 2020-YKS sınav sorularına yazımızda paylaştığımız link ile bilgisayarınıza pdf olarak indirebilirsiniz.

ÖSYM 2020-YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2020-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları



YKS (TYT, AYT VE YDT) BARAJ PUAN KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM, güncellenen sınav takviminde YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz’da ilan edileceğini açıkladı.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

– Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

– TYT puanı ve başarı sırası

-Varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

-Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

-Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

YKS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınavında yeterli puanı alan öğrenciler, 28 Temmuz’da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında tercihlerini yapabilecek. ÖSYM, YKS tercihleri için henüz bir tarih açıklamadı.