ÖSYM’nin yapacağı ALES, DHBT ve 6 sınav daha ertelendi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygün, ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavlarının ertelendiğini açıkladı.

Ertelenen sınavların yeni tarihine, Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri alındıktan sonra karar verilecek.

ÖSYM'nin yaptığı sınav erteleme açıklaması şu şekilde;

Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.