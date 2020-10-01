Veliler tamirciye koştu

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim göremeyen öğrenciler, derslerini uzaktan eğitimle almaya başladı.

Çocuklarının Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girmesini isteyen veliler, yüksek fiyatı nedeniyle yeni bilgisayar ve tablet alamayınca hurdaya dönen dizüstü bilgisayarlarını yaptırmak için tamircilerin yolunu tutuyor.

Daha önce iş yapamamaktan yakınan bilgisayar tamircileri de bu nedenle büyük yoğunluk yaşanıyor. Tamirciler velilerin acele etmesi nedeniyle gece gündüz çalışarak işleri yetiştirmeye çalışıyor. Velilerin taleplerine cevap veremeyen bazı bilgisayar satıcıları ise mahcubiyet yaşıyor.

“YENİ BİLGİSAYAR ALAN YOK GİBİ”

Mersin merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle’de bilgisayar satışı ve tamiratı işiyle uğraşan Necati Mede, eğitimin EBA ile yapılması nedeniyle tablet ve dizüstü bilgisayar tamir işlerinden büyük yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Daha önce günde 1 tane dizüstü bilgisayar tamir ederken şu anda günde 10’a yakın tamir için cihaz geldiğini ifade eden Mede, “İnsanlar yıllar önce hurdaya çıkardığı bilgisayarlarını tamir ettirmek için getiriyor. Yeni bilgisayar alan yok gibi çünkü, EBA nedeniyle daha önce 2 bin lira olan bir cihaz 3 bin 500 lira oldu. İnsanlar bu nedenden dolayı çocuklarına yeni bilgisayar alamıyor” dedi.

ESKİ CİHAZLAR KIYMETE BİNDİ

Çocukların eğitimi için artık dizüstü bilgisayar ve tabletin artık zorunlu olduğunu vurgulayan Mede, “İnsanlar maddi durumu zayıf. Alım gücü düşmüş durumda. O yüzden önceden alıp bir kenara attıkları atıl vaziyetteki bilgisayarları değerlendirmeye çalışıyorlar. Tamir ettiriyor. Hiç tamir edilemeyecek cihazları getirenler bile var. Önceden tamir yoluna gitmediğimiz bilgisayar ana kartlarını bile tamir ediyoruz. Vatandaşın söylediği tek şey EBA’ya girsin yeter diyor. İşleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çocuklarının eğitimden uzak kalmaması için veliler işlerinin acil yapılmasını istiyor. Çünkü çocuklar her gün EBA’ya girmek zorunda. Bizde onların mağdur etmemek için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

“ÜRÜN TEMİNİNDE ZORLUK YAŞANIYOR”

Akdeniz İlçesi İstiklal Caddesi’nde bir bilgisayar firmasının hem ürünlerini satan hem de servis işini üstlenen Mehmet Oral ise bilgisayar ve tablet gibi ürünlerin üretim yerlerinin Çin ve Uzakdoğu ülkeleri olduğunu hatırlatarak bütün dünya ülkelerinin ürünlerini bu bölgelerden aldıklarını kaydetti.

Bu ülkelerden pandemi nedeniyle ürün tedarik edilememesi nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ürün bulunmadığını anlatan Oral, “Şu anda eğitim tamamen internet üzerinden yapılıyor. Doların yüksek olması, üreticilerde, distribütör firmalarda bilgisayar olmaması fiyatları oldukça yükseltti. Fiyatlar hemen hemen iki katına çıktı. Bizim 2 ay önce 2 bin liraya sattığımız bilgisayarı 3 bin 800 liraya biz bulup alamıyoruz. Ürün tedarik edip insanlara temin edemiyoruz. İnsanlara eğitim görebileceği ürünü veremediğimiz için bizde mağdur oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“HURDA BİLGİSAYARLARI BİLE TAMİRE GETİRİYORLAR”

İnsanların yeni ürün bulamaması nedeniyle eski bilgisayarlara rağbetin çok arttığını anlatan Oral, şunları söyledi:

* İnsanlar yeni bilgisayar alamayınca eski bilgisayarlarını tamir ettirmek için getirmeye başladı.

* İhtiyaçlarını karşılamak, çocuklarının EBA’ya girmesini sağlamak için hurdaya çıkardıkları bilgisayarlarını getiriyorlar. İnsanlar ihtiyaçlarını onunla görmeye çalışıyor. En kötüsü bir yerlerden bir türlü tablet bulup bununla çocuklarının EBA’ya girmesini sağlamaya çalışıyorlar.

* Hem eski bilgisayarları tamir ettirmeye hem de sıfır bilgisayara bayağı bir talep var. Maddi durumu iyi olmayan veliler son derece zor durumdalar. Ya ikinci el 300-400 liraya tabletle işini görmeye çalışıyor, ya da hiçbir şey yapamıyor. Eğitimle ilgili sıkıntı yaşıyorlar.