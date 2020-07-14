Yetenek sınavı sonuçları: Yetenek sınavı ile alan liselere kayıtlar ne zaman?

Yetenek sınavıyla liselere girmeyi planlayan öğrencilerin katıldığı yetenek sınavı sonuçları açıklandı. Kazanan adayların kayıtları 13-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yetenek Sınavına girdiği okulu kazanamayan adaylar boş kontenjanı bulunan diğer okullar için tekrar Yetenek Sınavına girmeden en fazla 5 (beş) okul için 10-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ek Yerleştirme için başvuru yapabilecek.

YETENEK SINAVI SONUÇLARI

KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Güzel Sanatlar yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler kayıtlarını 13 Temmuz ve 17 Temmuz’da yapabilecek.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Kılavuza göre ek yerleştirmede boş kontenjanların ilan edilmesi 6 Ağustos 2020'de yapılacak. Boş kontenjan tercihlerinin alınması ise 10-13 Ağustos 2020 tarihinden gerçekleşecek. Ek yerleştirme sürecinde kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri 17-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak.