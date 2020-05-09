YKS baraj puanı kaç oldu? YKS tarihi tekrar değişir mi?

Yükseköğretim Sınavına hazırlanan öğrenciler, YKS ile ilgili alınacak kararları yakından takip ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam YKS ne zaman sorusunun cevabını verdi. Öğrenciler, ‘YKS ne zaman', ‘YKS sınav süresi uzadı mı?' ve ‘YKS baraj puanı kaç oldu' aramalarını internette yapmaya başladı. İşte merak edilenler…

YKS TABAN PUAN DEĞİŞTİ Mİ?

Başkan Saraç, YKS de taban puan uygulamasında da değişiklik yaşandığını söyledi. Yine sadece bu yıla özgü olan uygulamaya göre, daha önce 180 olan YKS baraj puanı, bu sene 170 oldu.

YKS SINAV SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?

Alınan bu karar sonrası, sınav ile ilgili de değişiklikler yapıldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS sınavının süresinin sadece bu yıla mahsus olmak üzere 30 dakika uzatıldığını açıkladı. Daha önce 135 dakika olan süre 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya yükseldi.

YKS NE ZAMAN, TARİH TEKRAR DEĞİŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS sınavının yeni tarihini açıkladı. Buna göre YKS, en son açıklanan tarihinden yaklaşık bir ay öne çekilmiş oldu. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.