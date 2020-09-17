YKS’de ek tercihler bugün başlıyor! Ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerin yanında ek tercih kılavuzunun da yarın yayınlanacağı duyuruldu. Kılavuzda bölümlere göre başvurulabilecek boş kontenjanlar yer alacak. Ek yerleştirmede, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan adayın yerleştirilmesi beklenmiyor.

EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Ek tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte yerleştirme başvuruları başlayacak ve 23 Eylül tarihine kadar sürecek. Tercihlerin tamamlanmasından kısa süre sonra başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

YKS BOŞ KONTENJAN VERİLERİ

* Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165

* 4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 431 bin 380

* 2 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 349 bin 885

* Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

* Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578