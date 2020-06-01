Ofislerde kademeli dönüş bugün başlıyor

Türkiye ekonomisine yön veren şirketler ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart tarihinden itibaren ağırlıklı olarak evde çalışıyor. Normalleşme süreciyle birlikte firmaların kimi işe dönüş tarihlerini açıkladı. Kimi ise ofislere dönüş tarihlerini sozcu.com.tr ile paylaştı. İşte şirketlerin ofise dönüş için yol haritalarını bildirdikleri açıklamaları:

KOÇ HOLDİNG: NORMALE DÖNÜŞ PLANLANIYOR

Koç Holding İnsan Kaynakları olarak normale geçiş dönemi için yol haritamızı hazırladık. 90 bini aşkın çalışma arkadaşımızın sağlığı en önemli önceliğimiz. Çalışma koşullarımızı da bu dönemin dinamiklerine uygun şekilde gerekli gördükçe tüm şirketlerimiz ile birlikte güncelliyoruz. Geçtiğimiz yıl başladığımız çevik çalışma düzeni bu dönem meyvelerini vermeye başladı. Şu anda sahada, ofiste ve evlerinde çalışan ekiplerimiz var. Tüm işyerlerimizde gerekli önlemleri üst düzeyde uyguluyoruz. Normale dönüş dönemini de bu şekilde geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca salgın sonrasına da yeni dönemin gerektirdiği bir çalışma düzeni ile başlamak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz.

SABANCI HOLDİNG: 1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Sabancı Holding olarak, Covid-19 sürecini başından beri sağlık konusundan asla taviz vermeden, tüm tedbirleri maksimum düzeyde alarak yönetiyoruz. Bu noktada, ofise dönüşte de yine minimum risk prensibiyle hareket edeceğiz. 1 Haziran tarihinde kademeli olarak, çalışanlarımızın ofise dönüşlerini başlatacağız. Bu süreçte de, ofis ortamlarının dezenfeksiyonu, asansör kullanımı, servis ve yemek hizmetlerinin yürütülmesi yeni sağlık normları çerçevesinde olacak. Ayrıca kalabalık katılımlı toplantıları ve seyahatleri bir süre daha gerçekleştirmeyeceğiz. Sağlık Bakanlığımızdan gelen yönlendirmeler doğrultusunda kısıtlamalara dair kurallarımızı güncelleyeceğiz.

VODAFONE: ŞİMDİLİK EVDEN ÇALIŞMAYA DEVAM

Ofise dönüş tarihi konusunda hepimizin kendini tam güvende hissedeceği şekilde planlama yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Şimdilik evden çalışmaya devam edeceğiz. Bu kararımızda, çalışanlarımızın sağlığına verdiğimiz önem ve yeni çalışma düzenine hızlı, verimli şekilde uyum sağlamış olmamız etkili oldu.

Salgın sonrası süreçte ise yeni normallerimizden biri, sosyalleşmenin, ofiste çalışmanın ve evde çalışmanın çok daha iyi harmanlanıp dengelenebileceği bir çalışma şekli olacak. Ekibin bir kısmının evden çalıştığı, bir kısmının ise sahada hareket halinde olduğu, bununla birlikte iki tarafın da entegre çalıştığı ve birbirini beslediği bir düzen oluşacak.

TEKFEN: KADEMELİ DÖNÜŞ 1 HAZİRAN



Merkez, bölge ve diğer tüm ofislerimizde ise, 19 Mart tarihi itibarıyla uzaktan çalışma düzenine geçilmiş olup, salgının seyrine bağlı olarak, ofislere kademeli dönüş için 1 Haziran tarihi tespit edilmiştir.

P&G: ÇALIŞANLAR TOPLUCA İŞE DÖNMEYECEK

Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya P&G merkez ofislerinde bulunan çalışma arkadaşlarımızla, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren tam zamanlı evden çalışma sistemine geçtik. Evden çalışma uzun yıllardır şirketimizde bulunan bir uygulama. Bunun yanı sıra esnek çalışma uygulamalarımızda işe geliş ve işten çıkış saatlerini esnetebilme, haftada daha az gün çalışma imkanı vb. uygulamalar buluyor. Ofislerimize dönerken, tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini alacağız ve kademeli olarak işe başlayacağız. Yani çalışanlarımız topluca işe dönmeyecek. Çalışanlarımıza iş yapışlarında esneklik vermeye devam edeceğiz.

BİSSE: TÜM PERSONEL 1 HAZİRAN'DA İŞ BAŞI YAPACAK

11 mağazamızı yeniden hizmete aldık. Geri kalan tüm mağazalarımızı ise 1 Haziran tarihi itibarıyla devreye almış olacağız, ayrıca yönetim binamızda görevli tüm personelimiz de gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte yine aynı tarih itibarıyla tam kapasite olarak genel merkezimizde iş başı yapacak.

YEMEKSEPETİ: NET BİR TARİH YOK, ÖNCE GÖNÜLLÜLER

Normalleşme sürecine hazırlandığımız bugünlerde ofise dönüş sürecini de titizlikle organize ediyoruz. Ofise dönüş zamanını şu an net bir tarih olarak belirlemedik, gelişmelere göre değerlendireceğiz. Biz bu dönemde özellikle bilim kurulunun tavsiyeleri ve dünyadaki örnekleri inceleyerek ofislerdeki hazırlıklarımızı en ufak ayrıntısına kadar planlıyoruz. Ofise dönüş sürecimizi kademeli olarak yürüteceğiz. Öncelikle gönüllü olarak gelmek isteyenler ve kritik görevleri nedeniyle ofiste olması gerekenler ile başlayacağız, ardından gelişmeleri takip ederek ofiste çalışan sayısını yavaş yavaş arttırarak süreci yöneteceğiz.

MEDIA MARKT: KADEMELİ ÇALIŞMAYA BAŞLADIK

MediaMarkt Türkiye olarak 20 Mayıs’tan itibaren çalışma arkadaşlarımızla beraber genel müdürlüğümüzde kademeli olarak çalışmaya başladık. Haziran itibariyle mağazalarımızı açmayı planlıyoruz.