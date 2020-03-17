11 maddede coronaya karşı ekonomide alınan önlemler

1- TURİZM

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin Mart ayında rezervasyon kabulleriyle başlayan turizm sezonunun salgın nedeniyle Nisan ayı sonuna ertelendiğini açıkladı.

Turizm İstişare Kurulu, bakanlıktan eylem planı talebinde bulundu. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşen kurul, SGK, KDV, muhtasar gibi ödemelerin yıl sonuna kadar ertelenmesinin yanı sıra, Eximbank ve diğer bankalardan uygun koşullarda kredi sağlanması, var olan kredi taksitlerinin faizsiz olarak yıl sonuna kadar ertelenmesi gibi taleplerini iletti.

2- BORSA İSTANBUL’DAN DEVRE KESİCİ KARARI

13 Mart’tan itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı. İlgili sıralarda yüzde 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecek.

Devre Kesici Uygulaması (Otomatik Seans Durdurma Sistemi) kısaca; Sürekli İşlem Bölümü’nde fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemlerin geçici süre durdurulması ile emir toplama aşamasına alınması durumuna denir.

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3- MASKE İHRACATINA İZİN ŞARTI

Corona virüs salgını sebebiyle Türkiye’de ihtiyaç duyulabileceği gerekçesiyle koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatı ön izne bağlandı. İzni olmayanlar bu malları yurt dışına satamayacak.

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4- BENZİNE ETENOL KARIŞTIRILMASI YASAKLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) talepte bulundu. Talebi değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran'a kadar askıya aldı. Etanol kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılacak.

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5- EMEKLİLERE EVDEN MAAŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu corona virüs salgınına karşı tedbirlerini açıkladı. Yapılan açıklamada tüm emeklilerin talep etmeleri halinde maaşlarının evde ödeneceği duyuruldu.

Corona virüs tedbirleri kapsamında özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi. Tüm emekliler talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.

6- BAZI İŞ YERLERİ EVDEN ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇTİ

Corona virüsün kalabalık otamlarda çok daha hızlı yayılması şirketleri de çalışma sistemlerini değiştirmeye yöneltti. Bir çok firma çalışanlarını virüsten korumak için evden çalışma yöntemine geçti.

7- EMEKLİLERE ‘BANKALARA GİTMEYİN’ ÇAĞRISI

Türkiye Bankalar Birliği kaynaklarından alınan bilgilere göre, emekliler, promosyon işlemlerini banka şubelerine gitmek yerine internet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezleri, ATM ve SMS kanallarından 7 gün 24 saat esasına göre yapabilecek.

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8- E-TİCARET PLATFORMLARI İŞLEM YAPMA KARARI ALDI

E-ticaret platformlarından, bir paket makarnanın fiyatının 15 TL’ye çıkması sonrası çeşitli hamleler geldi. Trendyol, haksız fiyat oluşumuna sebep olan 539 ürünle ilgili işlem yapıldığını açıkladı. Şirket, “Kamu otoritelerinin açıklamaları ve yönlendirmeleri ışığında yaşanan bu özel durum nedeniyle sorumluluk alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Amazon da aynı yönde önlemler alacağını açıkladı.

9- ÇALIŞAN YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEYE GİTMEYEBİLİR

Corona virüsün etkili olduğu bir bölgede görevlendirilen çalışanın, ‘işverenin işçiyi koruma ve kollama yükümlülüğü’ne dayanarak bu görevi kabul etmeme hakkı bulunuyor. Uzmanlar çalışanın bu nedenle işten çıkarılması durumunda ise tazminat alabileceğini söylüyor.

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10- BAZI BANKALAR ÖNLEMLERİNİ AÇIKLADI

Bazı bankalar virüse karşı önlemlerini artırdı. ATM’den günlük para çekme limiti artırıldı. Bankaların dijital kanallarının kullanılması yönünde uyarılar yapıldı. Diğer banka ATM’lerinin kullanımından alınan ücretler kaldırıldı.

11- ANKARA VE BURSA’DA SU KESİNTİSİ OLMAYACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ASKİ Genel Müdürlüğü'nün hijyen tedbirleri kapsamında alınan yeni karar duyuruldu. Buna göre, su faturası borcu olan vatandaşlar için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de hijyen tedbirleri kapsamında su faturası borcu olan vatandaşlar için 1 Mayıs’a kadar su kesintisi yapmayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye’nin corona virüse karşı alınan önlemler hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Albayrak Türkiye’nin olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirli olduğunu belirterek, konuyla ilgili olarak atılacak adımların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu hafta açıklanacağını iletti.