16 yaşında hem başrol oynadı hem filmin yapımcısı oldu

Ünlü Stranger Things dizisinde canlandırdığı ‘Eleven’ karakteriyle yıldızı parlayan Millie Bobby Brown, çok genç yaşta büyük bir başarıya imza attı.

16 yaşındaki Brown, Netflix’te iki hafta önce gösterime giren ‘Enola Holmes’ adlı filmde hem başrol oyuncusu hem de yapımcılardan biri olarak yer alıyor.

“KADINLARIN SESLERİ DUYULMALI”

New York merkezli Variety dergisine konuşan Brown, “Kadınlar masada olmalı ve sesleri duyulmalı, seslerimiz dinlenmeli, konuşmaların bir parçası olmalıyız ve bazen kadınların işlerin başında olmalı” diyor.

Nancy Springer’ın Sir Arthur Conan Doyle’un Sherlock Holmes öykülerinden yola çıkarak yazdığı Enola Holmes isimli kitap serisinden sinemaya uyarlanan filmde Brown, Sherlock Holmes’ün kız kardeşi Enola karakterini canlandırıyor.

Filmde Enola, Victoria dönemi İngiltere’sinin toplumsal cinsiyet rollerini reddeden isyankar bir genç kadın olarak karşımıza çıkıyor.

“ENOLA BİR SÜPER KAHRAMAN”

Kitabı birkaç sene önce ablasının tavsiyesiyle okuduğunu belirten Brown, okuduğunda Enola karakterini oynamak istediğini belirtti.

Enola karakterinin cesaretini, mizahını, toplumsal cinsiyet rollerini kabul etmemesi ve yaptıklarından pişmanlık duymamasını sevdiğini belirten Brown, filmde aynı zamanda yapımcılık yapmasına dair “Bence genç yapımcılara sahip olmamız önemli çünkü bu gençliğe kendi hikayelerini anlatma fırsatı veriyor. Yaş, bir şeyi yapabilmenin ya da yapamamanın kıstası olmamalı. Genç filmi yapımcıları da kendi hikayelerini anlatabilmeli” dedi.

Enola karakterinin bir süper kahraman olduğunu ve filmin ana mesajının feminizm olduğunu vurgulayan Brown, filmin devamının gelmesini umuyor.

6,1 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Filmde başrol oyunculuğu için 6,1 milyon dolarlık anlaşmaya imza atan Brown, filmin başarısına göre ayrıca 800 bin dolarlık bonus alacak.

Filmin devamının çekilmesi durumunda da 7,5 milyon dolar kazancak olan Brown, yapımcılık görevi nedeniyle de 500 bin dolar ilave ödeme aldı.

Stranger Things dizinde ilk iki sezonda bölüm başında 30 bin dolar kazanan Brown, üçüncü sezonda bölüm başına 350 bin dolar aldı. Böylece Brown, 16 yaşında oyunculuktan hatırı sayılır bir servet edinmiş oldu.