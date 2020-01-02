2019’da en fazla Murdoch ve Bezos kaybetti

Business Insider'da yer alan habere göre 2019 yılında en fazla para kaybeden kişi medya imparatoru Rupert Murdoch oldu. Murdoch’ın kişisel servetinden 2019 yılında 10.2 milyar dolar eksildi. Wall Street Journal gazetesinin de sahibi olan Murdoch’ın serveti 7.8 milyar dolara geriledi.

Murdoch’ın servetinin bu denli erimesinin sebebi 21st Century Fox’un Disney’e satışından elde ettiği geliri altı çocuğu arasında bölüştürmesi olarak gösteriliyor.

EŞİNDEN BOŞANDI

Murdoch'tan sonra en fazla para kaybeden isim Amazon'un patronu Jeff Bezos oldu. Bezos geçen yıl eşi MacKenzie Bezos'tan boşanmış ve karşılıklı anlaşmanın sonucu olarak eşine 35 milyar dolar ödemişti. Bezos'un sahip olduğu Amazon hisselerinin yüzde 25'i MacKenzie Bezos'a devredildi.

Boşanmanın ardından Bezos'un eski eşi 37.1 milyar dolarlık serveti ile dünyadaki en zengin beşinci kadın oldu.

Dünyanın en zengin 50 ismi arasında sadece iki kişi servetinde kayıp yaşadı. Bezos'la birlikte Çinli Hui Ka Yan’ın da serveti eksildi.

TEKNOLOJİ PATRONLARININ KEYFİ YERİNDE

Teknoloji patronları ise 2019'u madden iyi bir yıl olarak hatırlayacak. Facebook'un patronu Mark Zuckerberg'ün serveti 26 milyar dolar, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in serveti 22.7 milyar dolar, Google'un kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'in serveti ise sırasıyla 13.3 milyar dolar ve 12.8 milyar dolar yükseldi.